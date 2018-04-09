Матч открытия калининградского стадиона ЧМ-2018 состоится 12 мая

КАЛИНИНГРАД , 9 апреля. / ТАСС /. Третий тестовый матч на калининградском стадионе чемпионата мира — 2018 по футболу, который пройдет 12 мая, станет игрой открытия арены. Об этом сообщил в понедельник журналистам замминистра спорта РФ Павел Новиков.

"Тестовый матч, который будет последний, 12 мая, это будет уже матч открытия стадиона, где у нас по сути никаких проблем, никаких недостатков уже быть не должно", — сказал Новиков, не уточнив, какие команды проведут эту игру.

Тестовые матчи на калининградском стадионе пройдут также 11 и 21 апреля с постепенным увеличением наполняемости трибун. На первый матч продано 15 тыс. билетов. Первые игры призваны протестировать сам стадион, транспортную схему движения на него болельщиков, работу систем безопасности, уточнил замглавы Минспорта РФ , отметив, что тесты должны помочь выявить имеющиеся недостатки, и организаторы открыты для сообщений о них со стороны зрителей, прессы и футболистов.

"Для нас это новый объект, мы его еще не до конца протестировали и будем смотреть, как он будет себя вести уже непосредственно с людьми", — пояснил Новиков, уточнив, что этим обусловлено ограничение количества зрительских мест на трибунах на первые матчи.

Касаясь готовности стадиона и самого Калининграда к приему чемпионата мира по футболу, замглавы Минспорта РФ отметил, что ведомство в целом удовлетворено тем, что делает регион. «У нас по сути дела сегодня нет никаких рисков в целом по программе [подготовки]», — сказал он, признав, что стадион сдан с задержкой — позже 1 апреля — «подрядчики нас подвели». Проблемы, которые касались ответственности Калининградской области , по его словам, урегулированы, в том числе по гостиницам, тренировочным площадкам.

Говоря о выборе места под строительство стадиона на острове Октябрьский , Новиков признался, что сам был «первым противником» такого размещения. «То, что Калининградская область настояла на строительстве стадиона [на острове] и развитии острова — это было абсолютно правильно, это в итоге показало время», — сказал он, добавив, что область получила новый район города, где будут развиваться физкультура и спорт, и жители получат качественное место для проживания.

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