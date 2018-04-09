Папа Римский Франциск предупредил о распространении насилия в интернете

"И христиане могут быть вовлечены в сети вербального насилия в интернете и через разные инструменты цифрового общения. Даже католические медиа могут перейти границы, быстрая коммуникация таит в себе опасность недопонимания", — написал Франциск, выразив особую тревогу за молодых людей, которые «слишком много времени проводят в этом пространстве».

В новом документе Франциска затрагиваются многие актуальные темы, характерные для его проповедей — от миграции до коррупции. Но в целом это папское «увещевание» посвящено видению святости. По мнению понтифика, для достижения святости в современном мире нужны «терпение, скромность, а также умение радоваться жизни и чувство юмора». «Плохое настроение не есть признак святости, путь к святости не может лежать через грусть, пассивность, меланхолию и пессимизм», — считает Франциск.