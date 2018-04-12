Сезон навигации в Петербург стартует 20 апреля

На следующей неделе в Петербурге начнется сезон навигации, передает Мойка78. Он стартует 20 апреля.

Согласно распоряжению городского комитета по транспорту, суда смогут проходить по всем рекам и каналам Северной столицы. Так, навигация будет открыта на Кронверкском проливе, Фонтанке, Мойке, Зимней канавке, Ново-Адмиралтейском и Крюковом каналах, а также на канале Грибоедова.

Ранее администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей разрешила навигацию и по Неве и ее рукавам с 10 апреля, однако заявок на проходку судов пока подано не было.