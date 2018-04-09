Новый китайский пилотируемый батискаф совершил первую океанскую экспедицию

Пекин, 9 апреля / Синьхуа / — Новый китайский пилотируемый батискаф под названием «Шэньхай Юнши» /"Воин глубокого моря"/ совершил свою первую океанскую экспедицию. Об этом сообщила в понедельник газета Science and Technology Daily.

Новый батискаф способен погружаться на глубину 4500 м. В ходе 17-дневной экспедиции он совершил 17 погружений средней продолжительностью более восьми часов, в том числе четыре погружения были совершены подряд за 52 часа, пишет газета.

В октябре 2017 года батискаф был погружен на борт судна «Таньсо-1» для прохождения первого глубоководного тестирования у берегов города Санья южнокитайской провинции Хайнань.

На разработку и создание батискафа свыше 90 китайским организациям и компаниям потребовалось восемь лет. Ему предстоит выполнить более 30 погружений в Южно-Китайском море и в юго-западной части Индийского океана. -0-