Панов планирует проводить регулярные встречи с нижегородскими предпринимателями

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов планирует встречаться с представителями нижегородского бизнеса на регулярной основе. Об этом он заявил на первой встрече с предпринимательским сообществом, которая состоялась 9 апреля.

По словам градоначальника, если у горожанина возникает вопрос к власти в части ведения своего бизнеса, то на него обязательно должен быть дан компетентный и полный ответ.

«Диалог между предпринимателями и городской администрацией должен быть честным. На встречах будут возможности высказать свое мнение относительно сегодняшнего баланса между системой государственно-муниципального управления и субъектами бизнеса. Если возникает системный вопрос, например к формату работы городской власти или областного правительства, то мы можем обработать его и встретиться через определенный интервал времени», — отметил Владимир Панов.

Напомним, опубликован график встреч администрации города с нижегородцами для обсуждения перспектив развития общественных пространств.