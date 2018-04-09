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Панов планирует проводить регулярные встречи с нижегородскими предпринимателями
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Панов планирует проводить регулярные встречи с нижегородскими предпринимателями 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов планирует встречаться с представителями нижегородского бизнеса на регулярной основе. Об этом он заявил на первой встрече с предпринимательским сообществом, которая состоялась 9 апреля.
По словам градоначальника, если у горожанина возникает вопрос к власти в части ведения своего бизнеса, то на него обязательно должен быть дан компетентный и полный ответ.
«Диалог между предпринимателями и городской администрацией должен быть честным. На встречах будут возможности высказать свое мнение относительно сегодняшнего баланса между системой государственно-муниципального управления и субъектами бизнеса. Если возникает системный вопрос, например к формату работы городской власти или областного правительства, то мы можем обработать его и встретиться через определенный интервал времени», — отметил Владимир Панов.
Напомним, опубликован график встреч администрации города с нижегородцами для обсуждения перспектив развития общественных пространств.
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