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На улице Куусинена провели фестиваль красок
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На улице Куусинена провели фестиваль красок 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В Центре индийской культуры провели ежегодный фестиваль красок и танцевальный конкурс Холи Мела.
Участники мероприятия устроили настоящее цветное приключение, окрасив себя и всех желающих разноцветной органической краской, отметив тем самым приход весны в Москву. В рамках мероприятия также прошел танцевальный конкурс, в котором участвовало 17 ансамблей из разных городов России и СНГ. В конкурсе были представлены танцы древние, традиционные и в стиле Болливуд.
Холи Мела празднуется в России уже 12-ый год и ежегодно привлекает тысячи зрителей и гостей.
Напомним, что мероприятие посвящено развитию межкультурных отношений и укреплению дружбы между народами России и Индии. (то)
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