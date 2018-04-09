На улице Куусинена провели фестиваль красок

В Центре индийской культуры провели ежегодный фестиваль красок и танцевальный конкурс Холи Мела.

Участники мероприятия устроили настоящее цветное приключение, окрасив себя и всех желающих разноцветной органической краской, отметив тем самым приход весны в Москву . В рамках мероприятия также прошел танцевальный конкурс, в котором участвовало 17 ансамблей из разных городов России и СНГ. В конкурсе были представлены танцы древние, традиционные и в стиле Болливуд.

Холи Мела празднуется в России уже 12-ый год и ежегодно привлекает тысячи зрителей и гостей.

Напомним, что мероприятие посвящено развитию межкультурных отношений и укреплению дружбы между народами России и Индии. (то)