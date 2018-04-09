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Согласован проект капитального ремонта отдела социальной защиты населения в Алтуфьевском районе
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Согласован проект капитального ремонта отдела социальной защиты населения в Алтуфьевском районе 

Агентство «Москва» 1 час назад
Отдел соцзащиты Алтуфьевского района будет отремонтирован, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Капитальный ремонт отдела социальной защиты населения района Алтуфьевский» по адресу: проезд Черского, д. 1, район Алтуфьевский, Северо-Восточный административный округ Москвы», — приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.
По его словам, в рамках проекта запланирован капитальный ремонт, предполагающий как внешние, так и внутренние ремонтные работы. «Отдел соцзащиты расположен на первом этаже многоквартирного жилого дома. Проектом предусмотрен ремонт крыльца, установка металлического пандуса с ограждением и поручнями, а также устройство металлических решеток. Кроме того, крыльцо и ступеньки будут облицованы нескользящей плиткой. Капитальные работы предполагают восстановление откосов окон и дверей, замену оконных блоков на двухкамерные стеклопакеты, а также демонтаж старых и установку новых наружных и внутренних дверных блоков», — отметил В. Леонов.
Также в рамках работ предусматривается полная внутренняя отделка помещений, предполагающая замену покрытия пола, стен и потолка.
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