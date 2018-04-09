Специалисты курского управления Роспотребнадзора изучают качество питьевой воды в период паводка

В настоящее время в рамках контроля за качеством подаваемой населению воды исследовано 472 пробы

Сотрудники ведомства особое внимание уделили районам возможного подтопления. На изучение они взяли пробы воды из централизованного водоснабжения, колонок, колодцев и родников.

— В целом по Курской области по итогам лабораторных исследований проб питьевой воды результаты исследований по микробиологическим показателям не вызывают опасений. Отмечается незначительное отклонение от нормативных требований качества питьевой воды по показателям мутности из водоразборных колонок и в источниках нецентрализованного водоснабжения, — отметили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Курской области.

Специалисты рекомендуют кипятить питьевую воду или использовать бутилированную. При ухудшении качества питьевой воды следует обращаться в эксплуатирующую организацию или в Роспотребнадзор.