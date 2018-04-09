Ещё
Специалисты курского управления Роспотребнадзора изучают качество питьевой воды в период паводка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Специалисты курского управления Роспотребнадзора изучают качество питьевой воды в период паводка 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В настоящее время в рамках контроля за качеством подаваемой населению воды исследовано 472 пробы
Сотрудники ведомства особое внимание уделили районам возможного подтопления. На изучение они взяли пробы воды из централизованного водоснабжения, колонок, колодцев и родников.
— В целом по Курской области по итогам лабораторных исследований проб питьевой воды результаты исследований по микробиологическим показателям не вызывают опасений. Отмечается незначительное отклонение от нормативных требований качества питьевой воды по показателям мутности из водоразборных колонок и в источниках нецентрализованного водоснабжения, — отметили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Курской области.
Специалисты рекомендуют кипятить питьевую воду или использовать бутилированную. При ухудшении качества питьевой воды следует обращаться в эксплуатирующую организацию или в Роспотребнадзор.
Курские известия: последние новости
Курск. На повестке дня – школьное питание Спасателям поступило 50 заявок о затоплении придворовых территорий В Курской области готовятся к летнему отдыху детей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России425
Курс доллара преодолел новый рубеж240
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй81
Царев назвал следующего президента Украины102
Санкции обрушили российский рынок606
Видео
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй с открытым письмом
Политика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
00:36
Виктория Скрипаль назвала самое опасное для семьи место
Политика Другое
03:46
Холмы и пруд с островом появятся в парке «Ходынское поле»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение