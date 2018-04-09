В Нефтеюганском районе проинспектировали «Школу-детский сад»

Глава Нефтеюганского района Галина Лапковская вместе с представителями инициативной группы проинспектировала ход строительства комплекса «Школа-детский сад» в Юганской Оби

Как сообщает МК «Югра», снаружи здание полностью готово. На данный момент ведется возведение крыши.

Отметим, что школа и детский сад расположатся в одном здании, но в разных блоках, которые свяжут системой лестниц, коридоров, грузовых лифтов и холлов. Безопасность учебного заведения обеспечат при помощи шести эвакуационных выходов, а также системы дымоудаления и звукового оповещения.

Подчеркнем, что строительство «Школы-детского сада» позволит всем ученикам перейти на односменный режим обучения.