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В Нефтеюганском районе проинспектировали «Школу-детский сад»
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В Нефтеюганском районе проинспектировали «Школу-детский сад» 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Глава Нефтеюганского района Галина Лапковская вместе с представителями инициативной группы проинспектировала ход строительства комплекса «Школа-детский сад» в Юганской Оби.
Как сообщает МК «Югра», снаружи здание полностью готово. На данный момент ведется возведение крыши.
Отметим, что школа и детский сад расположатся в одном здании, но в разных блоках, которые свяжут системой лестниц, коридоров, грузовых лифтов и холлов. Безопасность учебного заведения обеспечат при помощи шести эвакуационных выходов, а также системы дымоудаления и звукового оповещения.
Подчеркнем, что строительство «Школы-детского сада» позволит всем ученикам перейти на односменный режим обучения.
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