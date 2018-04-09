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Фото и письма героев Великой Отечественной примут в центре госуслуг Лианозова
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Фото и письма героев Великой Отечественной примут в центре госуслуг Лианозова 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
Проект «Бессмертный полк» проходит в центрах государственных услуг столицы, в том числе —
в офисе «Мои документы» района Лианозово. Все желающие могут принести фотографии и письма своих родных, близких, соседей — участников Великой Отечественной войны.
«Все материалы будут бережно отсканированы и размещены в электронной книге памяти «Бессмертный полк — Москва», а оригиналы сразу же возвращены владельцам. К шествию «Бессмертного полка» 9 мая в центрах госуслуг бесплатно распечатают в формате А4 фотографии героев Великой Отечественной войны. С каждым посетителем, кто оставил заявку на бесплатное изготовление фото, свяжутся сотрудники центров госуслуг и пригласят для его получения», — уточняется на сайте центра.
Напомним, что центр госуслуг района Лианозово находится по адресу: ул. Абрамцевская, д. 3. Время работы — ежедневно с 08.00 до 20.00. (вт)
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