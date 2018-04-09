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Эксперт: технический дефолт «Русала» снизит корпоративные рейтинги российских компаний
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Эксперт: технический дефолт «Русала» снизит корпоративные рейтинги российских компаний 

Парламентская газета 53 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Технический дефолт «Русала» по евробондам приведёт к снижению корпоративных рейтингов российских компаний, рассказал руководитель аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев в интервью Infox.ru.
«Самое неприятное это евробонды, которые выпустил «Русал». Платить по ним надо в долларах, для этого надо рефинансироваться в долларах — как «Русал» будет рефинансироваться в долларах, пока непонятно. Технический дефолт по евробондам из «туманной» перспективы превратился в реальную перспективу», — сказал Абелев.
Он также отметил, что «это, конечно, повысит риск инвесторов, могут быть снижены корпоративные рейтинги российских компаний».
«О суверенном рейтинге я не говорю — думаю, что до этого мы не доберёмся. Но то, что корпоративные рейтинги по металлургии не будут повышаться — это совершенно точно», — заявил эксперт.
По мнению Абелева, санкции сильно ударили по «Русалу», так как для компании закрылся рынок США.
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