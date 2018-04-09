Эксперт: технический дефолт «Русала» снизит корпоративные рейтинги российских компаний

Технический дефолт «Русала» по евробондам приведёт к снижению корпоративных рейтингов российских компаний, рассказал руководитель аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев в интервью Infox.ru.

«Самое неприятное это евробонды, которые выпустил «Русал». Платить по ним надо в долларах, для этого надо рефинансироваться в долларах — как «Русал» будет рефинансироваться в долларах, пока непонятно. Технический дефолт по евробондам из «туманной» перспективы превратился в реальную перспективу», — сказал Абелев.

Он также отметил, что «это, конечно, повысит риск инвесторов, могут быть снижены корпоративные рейтинги российских компаний».

«О суверенном рейтинге я не говорю — думаю, что до этого мы не доберёмся. Но то, что корпоративные рейтинги по металлургии не будут повышаться — это совершенно точно», — заявил эксперт.