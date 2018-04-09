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Общественные советники главы управы района Косино-Ухтомский обменялись опытом
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Общественные советники главы управы района Косино-Ухтомский обменялись опытом 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В ходе встречи общественные советники обсудили и наметили планы на будущее. Об этом сообщает управа района Косино-Ухтомский.
Общественные советники района Косино-Ухтомский для более тесного взаимодействия заполнили анкеты. В дальнейшем специалисты ее проанализируют и будут определены основные мероприятия. На встрече общественные советники изъявили желание активно оказать помощь району на общегородских массовых субботниках, которые пройдут 14 и 21 апреля. Особое внимание общественные советники уделили о раздельном сборе мусора, а также создать эмблему районного института общественных советников.
Все вопросы общественных советников не останутся без внимания районных властей. Участники встречи решили, что благодаря тесному взаимодействию общественных советников с жителями — все районные проблемы будут решены намного эффективнее.
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