Общественные советники главы управы района Косино-Ухтомский обменялись опытом

В ходе встречи общественные советники обсудили и наметили планы на будущее. Об этом сообщает управа района Косино-Ухтомский.

Общественные советники района Косино-Ухтомский для более тесного взаимодействия заполнили анкеты. В дальнейшем специалисты ее проанализируют и будут определены основные мероприятия. На встрече общественные советники изъявили желание активно оказать помощь району на общегородских массовых субботниках, которые пройдут 14 и 21 апреля. Особое внимание общественные советники уделили о раздельном сборе мусора, а также создать эмблему районного института общественных советников.

Все вопросы общественных советников не останутся без внимания районных властей. Участники встречи решили, что благодаря тесному взаимодействию общественных советников с жителями — все районные проблемы будут решены намного эффективнее.