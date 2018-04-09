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США задумались о новых санкциях против России из-за «химатаки» в Сирии
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США задумались о новых санкциях против России из-за «химатаки» в Сирии 

РИА Новости 6 часов назад
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Администрация президента США на этой неделе планирует обсудить новые санкции в отношении России. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Госдепу.
Автором нового проекта санкций стал Джон Болтон, вступающий сегодня в должность советника по национальной безопасности. Он известен своей радикальной позицией по отношению к России.
Ранее Вашингтон возложил на Москву и Тегеран ответственность за «химическую атаку» в городе Дума, так как Россия и Иран поддерживают президента Сирии Башара Асада. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что вбросы о применении отравляющих веществ нацелены на выгораживание террористов, В ведомстве считают, что Запад пытается найти оправдание возможным силовым ударам по Сирии извне.
Глава Генштаба вооруженных сил Валерий Герасимов еще до инцидента в Думе отмечал, что террористы планировали инсценировать химатаки в Восточной Гуте. Сообщения об использовании химического оружия стали бы поводом для США нанести удар по сирийским войскам. Герасимов также отметил, что американские ракеты и их носители будут сбиты, если в зоне предполагаемого удара окажутся российские военнослужащие.
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