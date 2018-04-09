«Давление, шантаж и угрозы». В Зауралье конкурс в день выборов президента завершился скандалом

По условиям конкурса, в день президентских выборов нужно было сфотографироваться соспециальной рамкой у избирательных участков, а затем опубликовать снимки в социальный сетях с хештегом #голосплюс. Молодых избирателей на участки привлекали призами: Iphon 7, Iphone SE и часами Apple Watch S3. Награды обещали вручить 1 апреля, но подведение итогов вылилась в скандал.

25 марта организаторы сообщили, что будет проведена проверка накрутки «лайков». Все перепроверки были затеяны для того, чтобы сделать конкурс честным. В соцсетях в это время шла перепалка между участниками конкурса, которые обсуждали поведение одного из фаворитов — известного в городе боксера и одного из официальных лиц конкурса Вазира Тамояна.

Редакция медиахолдинга 4 апреля информировала, что поступили сообщения о том, что Вазир Тамоян «оскорбляет других участников, запугивает их, „рекомендует“ ни в коем случае не обгонять его в конкурсе, потому что „победить должен только он“, а если кто-то посмеет его обогнать, то он „решит вопрос с организаторами“, „влияние у него в этих кругах есть“. Все это было подтверждено соответствующими скриншотами переписки, и конкурс превратился „в смесь шантажа, давления и угроз“, посчитали журналисты.

»Мы изначально заявили: конкурс будет честным и справедливым. Никаких накруток «лайков» и присуждения призов «по договоренности», — отметили в редакции. «Пускать такое на самотек и не принять меры — это потом себе не простить никогда, — заявила директор »Медиахолдинга « Область45» Татьяна Хильчук . — Именно поэтому мы взялись сами внимательно изучать «админку» сайта конкурса. И тут открылось еще много интересных вещей. Оказалось, что нарушения по «накрутке» голосов есть практически у каждого участника, а не только у тех, кого организатор-активист, модерировавший сайт, снял с конкурса. Нам пришлось за свой счет обратиться к программистам, которые просто сели и стали «чистить» голоса. Но мы готовы нести расходы для того, чтобы восторжествовала истина. Если истина кого-то не устраивает, это их личные проблемы».

Татьяна Хильчук сообщила, что Тамоян в личном разговоре с ней (аудиозапись имеется в редакции «Область45», прим. ред) подтвердил факт угроз со своей стороны в адрес участников, а также то, что предпринимал попытки давления на организаторов с помощью своих друзей.

Руководитель холдинга предупредила: «Мы дисквалифицируем тех, кто был нечестен и нарушал этические нормы поведения. Мы назовем победителями только честных участников и в торжественной обстановке вручим им заслуженные призы. Это займет время, поэтому просим набраться терпения!».

Редакция также обратилась в правоохранительные органы с просьбой провести проверку и дать юридическую оценку данной ситуации. И направила силовикам все имеющиеся материалы.

Сегодня, 9 апреля, Татьяна Хильчук сообщила «ФедералПресс» , что Вазир Тамоян в итоге добровольно снял свою кандидатуру с участия в конкурсе, о чем официально уведомил организаторов и сообщил у себя на странице в соцсети. Всего в конкурсе, по данным официального сайта голосплюс.рф, приняли участие 1586 человек. Имена победителей были опубликованы в конце минувшей недели. В списке нет громких имен и известных VIP. В конкурсе победили рядовые граждане: Любовь Яма, cheremaa1, Светлана Осипова , Георгий Андрюшкевич и Павел Пухов. Завтра, 10 апреля, они получат свои призы.

Добавим, что информацию о реакции правоохранительных органов на обращение журналистов к моменту публикации получить не удалось.

Фото: oblast45.ru