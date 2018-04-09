Никифоров рассказал, когда пройдут аукционы на частоты для развертывания 5G

В ходе расширенного заседании коллегии Минкомсвязи вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что сейчас готовятся конкурсы на получение радиочастот 5G для распространения инфраструктуры в России.

"Мы планируем проведение аукционов ориентировочно в конце 2018 года. Подготовительная работа к этому идет. Сама процедура регламентирована нормативной базой. Она занимает как раз от 7 до 9 месяцев. Так что рассчитываем успеть запустить эти процессы в конце года", — пояснил Никифоров после коллегии, которая проводится в ММПЦ «Россия сегодня».

Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети. Международный союз электросвязи планирует утвердить технологию для 5G в конце 2018 года, а новый стандарт внедрить к 2020 году.