Элитное жилье на мемориальном кладбище. Что стало с легендарным стадионом «Арсенала»

Как выглядит легендарный стадион «Хайбери» спустя 12 лет после переезда «Арсенала» на «Эмирейтс»

В 2006 году «Арсенал» переехал на новый стадион «Эмирейтс», а на стареньком «Хайбери», расположенным по соседству, начался демонтаж трибун. Угловые флажки и стойки ворот продали на аукционе. Спустя 12 лет «Хайбери» по-прежнему остается туристическим достоянием Лондона. Но уже не как стадион, а как элитный жилой квартал.

Перестройка стадиона в жилищный комплекс обошлась «Арсеналу», который до сих пор остается формальным владельцем территории, в 130 миллионов фунтов. Два здания — вместо северной и южной трибуны — возведены с нуля. В первоначальном виде сохранены только две трибуны, отстроенные еще в 30-е годы. Западная, как и раньше, едва виднеется между жилыми домами, которые расположены к ней впритык. Восточная — стала главным фасадом комплекса.

Центральный вход расположен в восточной трибуне и увешан табличками, подтверждающими архитектурную ценность. В главном холле гостей встречает бюст легендарного тренера Герберта Чепмена. Все вокруг напоминает об «Арсенале» — начиная от эмблемы клуба образца 30-х годов на плиточном полу и заканчивая фирменной пушкой.

«Хайбери» даже после перестройки не перестал быть центром концентрации болельщиков «канониров» — это подтверждают высокие заборы. Они тут повсюду, а вход — строго по пропускам. Все сделано для того, чтобы назойливые туристы не нарушали покой местных жителей.

Правда, посмотреть, на что стало похоже поле «Хайбери» после перестройки, все же возможно. Там, где блистали «непобедимые» (сезон-2003/04 «Арсенал» провел без единого поражения), теперь уютный зеленый сад с идеальным газоном. Многие клубы РФПЛ такому бы позавидовали. На одной из лужаек — мемориальная скамья, посвященная преданным фанатам «Арсенала», чей прах был развеян над полем старой арены. А внизу — подземная парковка.

Внутренний вид трибун тоже полностью изменился, хотя функционал остался прежним. Теперь здесь вместо пластиковых кресел — удобные стулья и лежаки, расположившиеся на застекленных балконах.

Обновленный «Хайбери» производит невероятное впечатление. Внушительна и цена. Всего в комплексе 725 квартир, стоимость которых варьируется от 250 тысяч до полутора миллиона фунтов. Двухкомнатные апартаменты, например, согласно британским риэлтерским сайтам, обойдутся в 700-800 тысяч фунтов. Так что неудивительно, что среди владельцев — только самые преданные болельщики.