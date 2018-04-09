В Архангельской области назвали одну из главных задач в сфере ТЭК

"Одной из главных задач сферы ТЭК является отказ от привозного топлива и переход на его местные виды. За последние 10 лет удалось сократить долю привозного топлива в коммунальной энергетике с 60% до 30%. К 2030 году эта цифра должна снизиться до 2-3%", — отмечается в сообщении.

Весной 2017 года губернатор региона Игорь Орлов говорил, что несмотря на все принимаемые меры и явно положительные тенденции, тарифы на энергоресурсы в Архангельской области остаются высокими. Чтобы поддержать людей, проживающих в суровом климате, ежегодно областной бюджет тратит более 3 миллиардов рублей на компенсацию стоимости коммунальных услуг.

По словам Орлова, регион старается уходить от дорогостоящих источников генерации в сторону увеличения применения биотоплива, также проводится реализация проекта по централизации энергоснабжения наиболее труднодоступных территорий Архангельской области до 2022 года. Эти мероприятия помогают снизить зависимость от дорогостоящего завозного топлива и стимулировать создание рынка биотоплива, а также сдерживать рост тарифов.

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