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В Архангельской области назвали одну из главных задач в сфере ТЭК
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В Архангельской области назвали одну из главных задач в сфере ТЭК 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Долю привозного топлива в коммунальном секторе Архангельской области к 2030 году планируется снизить до 2-3%, сообщает региональное министерство ТЭК и ЖКХ.
"Одной из главных задач сферы ТЭК является отказ от привозного топлива и переход на его местные виды. За последние 10 лет удалось сократить долю привозного топлива в коммунальной энергетике с 60% до 30%. К 2030 году эта цифра должна снизиться до 2-3%", — отмечается в сообщении.
Весной 2017 года губернатор региона Игорь Орлов говорил, что несмотря на все принимаемые меры и явно положительные тенденции, тарифы на энергоресурсы в Архангельской области остаются высокими. Чтобы поддержать людей, проживающих в суровом климате, ежегодно областной бюджет тратит более 3 миллиардов рублей на компенсацию стоимости коммунальных услуг.
По словам Орлова, регион старается уходить от дорогостоящих источников генерации в сторону увеличения применения биотоплива, также проводится реализация проекта по централизации энергоснабжения наиболее труднодоступных территорий Архангельской области до 2022 года. Эти мероприятия помогают снизить зависимость от дорогостоящего завозного топлива и стимулировать создание рынка биотоплива, а также сдерживать рост тарифов.
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