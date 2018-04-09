ОП рассчитывает на принятие закона об общественном наблюдении за всеми выборами до 9 июня

МОСКВА , 9 апреля. / ТАСС /. Общественная палата (ОП) России рассчитывает, что законопроект об общественном наблюдении за выборами всех уровней будет принят до 9 июня, что позволит организовать работу общественников в предстоящий в сентябре единый день голосования. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель секретаря ОП РФ Александр Точенов

Он напомнил, что, согласно ранее принятым изменениям, при проведении выборов президента РФ уже были расширены возможности общественного наблюдения. Так, ранее сообщалось, что на выборах президента РФ работали более 156 тыс. наблюдателей, из которых более 146 тыс. подготовили общественные палаты.

"Эту гражданскую активность, которая была проявлена на выборах, нельзя бросать, отпускать, а нужно поддерживать и развивать", — подытожил Точенов.