За последние 15 лет Англия отказала в выдаче России 60 бизнесменов

За последние 15 лет Великобритания отказалась выдать России 60 бизнесменов, объявленных в розыск за хищения. Как сообщает корреспондент Business FM, такие данные 9 апреля привел замгенпрокурора Саак Карапетян

Комментируя сотрудничество России и Великобритании в правовой сфере, он рассказал, что «за последние полтора десятка лет в компетентные органы Великобритании было направлено 83 запроса о выдаче лиц для привлечения к уголовной ответственности и исполнения приговора». «Из этого количества по 72 запросам лица обвиняются либо уже осуждены за хищения на общую сумму около 500 млрд рублей», — сказал Карапетян. Он отметил, что это «всего лишь вершина айсберга», то есть доказанные цифры, установленные в ходе расследования уголовных дел. Реальные же суммы хищений намного больше, отметил Карапетян.

«Из 83 запросов в выдаче 60 лиц отказано», — сообщил замгенпрокурора. При этом, по его словам, 55 «отказных» решений были приняты в связи с предоставлением обвиняемым статуса беженца или политического убежища. Их уголовное преследование было признано политически мотивированным. Также власти Англии ссылались на то, что их выдача якобы может повлечь нарушение прав человека.

«Мы анализировали причины отказа [в выдаче] лиц, которые оказались в Великобритании с огромным суммами денег, — сказал Карапетян. — Достаточно было — не без помощи властей Великобритании — объявить себя врагом режима Путина, и они немедленно получали статус беженца». Замгенпрокурора констатировал, что максимальное количество отказов в выдаче бизнесменов было получено в период с 2010 по 2016 годы, когда министром внутренних дел Великобритании была нынешний премьер-министр страны Тереза Мэй

В настоящее время, по сведениям замгенпрокурора, на рассмотрении властей Великобритании находится 21 запрос о выдаче лиц, совершивших преступления. Причем большинство из них обвиняются в хищениях.