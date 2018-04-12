В День космонавтики москвичи смогут увидеть звёзды

Посмотреть на звёзды в телескоп и запустить космический корабль смогут москвичи 12 апреля. В День космонавтики семь столичных парков подготовили для жителей и гостей города тематические мероприятия, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Городские парки подготовили познавательную программу на День космонавтики 12 апреля. Посетители смогут понаблюдать за звёздами с помощью телескопа, создать модель космического корабля из подручных материалов, инсценировать запуск ракеты и развеять распространённые мифы о космосе», — сообщили в пресс-службе правительства столицы.

Тематические мероприятия пройдут в парке «Красная Пресня», «Кузьминки», «Фили», Измайловском парке, парке Победы, Бабушкинском парке и Парке Горького.

Главное, чтобы погода не подкачала

Так, посетители парка «Красная Пресня» с 20 до 22 часов смогут понаблюдать за звёздами с помощью телескопа, установленного на Малом острове. Помогать им будут участники сообщества любителей астрономии «Урания»: они настроят аппарат по Полярной звезде и для всех желающих сфотографируют на специальную астрономическую камеру планеты и созвездия.

Главное, чтобы погода в День космонавтики не подкачала. Хотя синоптики обещают 12 апреля ясное небо и благоприятные для наблюдений условия.

Создать модель космического корабля из подручных материалов смогут посетители парка «Кузьминки». «Конструкторские работы» с 15 до 19 часов будут вестись из картона, пластика и бумаги. Также в «Кузьминках» состоится лекция «Мифы и заблуждения о космосе». Пройдёт она с 15:30 до 17:00 в актовом зале рядом с дирекцией парка. Мероприятие рекомендовано всем, кто хочет наконец узнать, что же такое космические чёрные дыры.

Шуточный запуск ракеты инсценируют в День космонавтики в парке «Фили». В полёт отправится самый яркий макет корабля из тех, что посетители сами изготовят. Для этого им предоставят ватман, маркеры и скотч. Мероприятие начнётся в 12:05.

Не обойдётся 12 апреля и без конкурсов. Например, в Центре творчества и досуга Бабушкинского парка выберут лучшую картину о космосе.

Но главным событием в День космонавтики станет, конечно, открытие обсерватории в Парке Горького. Традиционно она не работает осенью и зимой. Новый же сезон обсерватория начнёт в 15:00 12 апреля. Также в Парке Горького для всех желающих состоятся дневные и вечерние астрономические экскурсии, на которых посетителям расскажут об устройстве телескопов.

«Гости смогут наблюдать за Солнцем, увидеть солнечные пятна и протуберанцы — плотные сгустки плазмы, которые поднимаются над Солнцем и удерживаются над его поверхностью в течение определённого времени. Кроме того, можно будет рассмотреть вторую по удалённости от Солнца планету — Венеру», — сообщили в мэрии.

Свою программу в честь праздника подготовили также три столичных технопарка. Там пройдут бесплатные занятия для детей, где им расскажут о полёте первой женщины-космонавта Валентины Терешковой , работе Международной космической станции и многом другом.

Но и это ещё не всё. Москву к 12 апреля украсили 300 открыток с портретами Юрия Гагарина и космической станцией «Салют». Кроме того, в День космонавтики в детских технопарках впервые пройдут гагаринские уроки — они проводятся с 2017 года в 81 стране мира.

Привет из космоса

С 3 по 10 апреля любой желающий мог написать космонавтам о чём угодно: поздравить с профессиональным праздником, задать вопросы, отправить пожелания, рисунки или фотографии. На лучшие обращения Антон Шкаплеров и Олег Артемьев запишут видеоответ, который появится на сайте проекта cosmos.mail.ru.

108 минут, изменившие мир День космонавтики в России отмечают 12 апреля — в день, когда в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин впервые в истории планеты совершил полёт в космос. На космическом корабле «Восток-1» он стартовал с космодрома Байконур и совершил орбитальный облёт Земли. Полёт Гагарина продлился 108 минут.

Праздником 12 апреля в Советском Союзе стало в 1962 году. Причём сделано это было по предложению второго лётчика-космонавта СССР Германа Титова . В современной России День космонавтики отмечается в соответствии со статьёй 1.1 Федерального закона от 13 марта 1995 года №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».