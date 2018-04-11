Что ждет посетителей московских парков в День космонавтики

Специально ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля, парки Москвы подготовили ряд тематических мероприятий, которые понравятся и детям, и взрослым. Все мероприятия будут бесплатными.

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории полет в космос. Тематические развлекательные и познавательные мероприятия, посвященные Дню космонавтики, состоятся в семи московских парках: «Красная Пресня», «Кузьминки», Измайловском парке, «Фили», парке Победы, Бабушкинском парке и Парке Горького. Парк «Кузьминки» С 15:00 до 19:00 все желающие под опытным руководством могут сделать модель космического корабля из пластика, картона и бумаги. С 15:30 до 17:00 в актовом зале рядом с дирекцией парка пройдет лекция «Мифы и заблуждения о космосе», на которой расскажут также и о черных дырах.

Парк «Красная Пресня» В ясную погоду на Малом острове в парке с 20:00 до 22:00 можно будет наблюдать за звездами в телескоп. Участники сообщества любителей астрономии «Урания» покажут звезды и созвездия, Венеру и Юпитер. Любители звезд уйдут не с пустыми руками: при помощи астрономической камеры можно будет сфотографировать понравившийся объект, а фотография сама придет на электронную почту. Парк «Фили» В 12:00 начнется шуточное мероприятие с клоунами. Сначала все желающие смогут создать макет космического корабля из бумаги, лучшая поделка «полетит в космос». Ракета отправится ввысь благодаря воздушному шарику, наполненному гелием. Парк Горького В 15:00 открывается народная обсерватория, а в 15:30 и 16:30 состоятся первые астрономические экскурсии, на которых расскажут, как устроены телескопы. Помимо этого гости смогут понаблюдать за Солнцем и Венерой. В 20:30 и 22:00 экскурсии повторятся, и в это время увидеть в телескоп можно будет также галактики, которые находятся в миллионах световых лет от нас. В 18:00 у здания обсерватории состоится квест «В поисках звезд». Командам предстоит найти символы, связанные с космосом, и разгадать тайны первых воздухоплавателей.

Бабушкинский парк В Центре творчества и досуга парка в 11:00 пройдет конкурс рисунка «Звездные просторы». Измайловский парк В выставочном павильоне парка «Арт-парк» в 16:00 пройдет мастер-класс по созданию аппликации «Я космонавт». Парк Победы В 10:00 школьники пронесут вахту почетного караула у Вечного огня. На Поклонной горе парка в 16:00 пройдет мастер-класс по созданию аппликации «Вселенная глазами детей».

В космосе побывало уже более 500 человек из почти 40 стран. 120 из них — советские и российские космонавты. О некоторых из этих героев — наш небольшой рассказ. И удачного полета тем, кто сейчас находится на борту Международной космической станции.