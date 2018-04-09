Участники форумов «Сообщество» в 2018 году обсудят социальное неравенство и волонтерство

Александр Точенов. МОСКВА , 9 апреля. / ТАСС /. Проблемы федерального уровня будут подняты на всех форумах «Сообщество» в этом году. Так, например, в апреле в Уфе эксперты будут обсуждать социальную справедливость и неравенство, а в Ханты-Мансийске в мае форум будет посвящен году добровольчества и волонтерству, сообщил в интервью ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ

"Раньше такого по большому счету не было. Это первый год, когда на форумах мы поднимаем федеральные проблемы, ищем пути их решения и затем будем их предлагать (федеральной власти)", — сказал Точенов.

Он отметил, что первый форум, который прошел в Астрахани в конце марта, был посвящен здоровому образу жизни, медицине, спорту. Следующим городом, который примет «Сообщество», будет Уфа.

"В Уфе, там основная тематика будет посвящена социальной справедливости и неравенству. Больные вопросы для общества, для страны в целом. В Ханты-Мансийске в мае форум будет посвящен году добровольчества, волонтерству. А на Дальнем Востоке будем говорить о том, почему люди уезжают с Дальнего Востока. (…) Эта проблема не только касается Дальнего Востока, она характерна и для так называемой глубинки", — отметил Точенов.

По его словам, главная идея форума «Сообщество» — «чтобы к решению, обсуждению проблем, которые касаются страны в целом, включались граждане, то есть получалось бы такое соуправление». С каждого форума предложения будут собраны в общий доклад ОП, который будет представлен президенту РФ перед посланием Федеральному собранию.

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