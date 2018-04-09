Псковские пограничники обнаружили незадекларированные медикаменты

Попытка гражданина Литвы вывезти из России незадекларированную продукцию через международный автомобильный пункт пропуска «Бурачки» закончилась неудачей, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Сотрудниками Погрануправления был выявлен легковой автомобиль, в ходе осмотра которого пограничники совместно с представителями Псковской таможни выявили признаки укрытия в багажном отделении посторонних предметов.

Транспортное средство немедленно отправили на досмотр, к которому привлекли служебную собаку. Опытный пес Бояра, чье чутье уже не в первый раз помогает выявлять скрытые грузы и товары, принялся обнюхивать автомобиль и окончательно подтвердил подозрения специалистов.

Из-под обшивки багажника они извлекли упаковки с различными биодобавками, медикаментами и спортивным питанием. Всего было выявлено более 400 упаковок препаратов различных наименований, предварительная оценочная стоимость которых составила порядка 250 тысяч рублей.

Как выяснилось позже, 51-летний гражданин Литвы, следовавший из Москвы к себе на родину, попытался незаконно провезти через границу не только вышеуказанные препараты, но и иностранную валюту в размере 3000 долларов США.

После проведения контрольно-проверочных мероприятий иностранец и выявленные препараты, в соответствии с установленным законодательством РФ порядке, переданы сотрудникам таможни для принятия правового решения.