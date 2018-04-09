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Псковские пограничники обнаружили незадекларированные медикаменты
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Псковские пограничники обнаружили незадекларированные медикаменты 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Попытка гражданина Литвы вывезти из России незадекларированную продукцию через международный автомобильный пункт пропуска «Бурачки» закончилась неудачей, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.
Сотрудниками Погрануправления был выявлен легковой автомобиль, в ходе осмотра которого пограничники совместно с представителями Псковской таможни выявили признаки укрытия в багажном отделении посторонних предметов.
Транспортное средство немедленно отправили на досмотр, к которому привлекли служебную собаку. Опытный пес Бояра, чье чутье уже не в первый раз помогает выявлять скрытые грузы и товары, принялся обнюхивать автомобиль и окончательно подтвердил подозрения специалистов.
Из-под обшивки багажника они извлекли упаковки с различными биодобавками, медикаментами и спортивным питанием. Всего было выявлено более 400 упаковок препаратов различных наименований, предварительная оценочная стоимость которых составила порядка 250 тысяч рублей.
Как выяснилось позже, 51-летний гражданин Литвы, следовавший из Москвы к себе на родину, попытался незаконно провезти через границу не только вышеуказанные препараты, но и иностранную валюту в размере 3000 долларов США.
После проведения контрольно-проверочных мероприятий иностранец и выявленные препараты, в соответствии с установленным законодательством РФ порядке, переданы сотрудникам таможни для принятия правового решения.
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