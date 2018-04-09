Действующий и экс-сенатор от Марий Эл попали в санкционный список США 

Представитель Марий Эл в Совфеде, председатель международного комитета в верхней палате парламента Константин Косачев и экс-сенатор от Марий Эл (сейчас — запред Центрального банка РФ) Александр Торшин вошли в список российских политиков и бизнесменов минфина США, против которых вводятся новые санкции.
Теперь им запрещается въезжать в соединенные штаты и пользоваться услугами американских банков и инвесторов. Кроме того, вводится ограничение на владение ими имуществом на территории США.
Всего в список вошло 26 человек.