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Действующий и экс-сенатор от Марий Эл попали в санкционный список США
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Курс доллара преодолел новый рубеж

Действующий и экс-сенатор от Марий Эл попали в санкционный список США 

РИА «ФедералПресс» 30 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Представитель Марий Эл в Совфеде, председатель международного комитета в верхней палате парламента Константин Косачев и экс-сенатор от Марий Эл (сейчас — запред Центрального банка РФ) Александр Торшин вошли в список российских политиков и бизнесменов минфина США, против которых вводятся новые санкции.
Теперь им запрещается въезжать в соединенные штаты и пользоваться услугами американских банков и инвесторов. Кроме того, вводится ограничение на владение ими имуществом на территории США.
Всего в список вошло 26 человек.
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