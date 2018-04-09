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В Чехии проходят митинги против назначения премьером миллиардера Бабиша
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В Чехии проходят митинги против назначения премьером миллиардера Бабиша 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПРАГА, 9 апр — РИА Новости. Митинги протеста против назначения премьер-министром Чехии долларового миллиардера Андрея Бабиша проходят в понедельник вечером более чем в 20 городах страны, в Праге на Вацлавской площади собралось около 10 тысяч человек, сообщил журналистам один из организаторов акции Микулаш Минарж. Сетевые ТВ-каналы ведут репортажи с митингов.
Возглавляемое Бабишем движение ANO с большим отрывом выиграло в октябре 2017 года выборы в парламент, и президент республики Милош Земан поручил Бабишу формирование правительства. Однако лидеры остальных вошедших в парламент партий отказались вести с Бабишем переговоры о вхождении в кабмин, поскольку полиция проводит в отношении миллиардера расследование, подозревая его в незаконном получении субсидии Евросоюза на 2 миллиона евро.
Созданное Бабишем правительство меньшинства из представителей его движения и беспартийных экспертов не получило в конце января вотум доверия в парламенте. Провалились и его переговоры о коалиции с лидерами социал-демократов. Теперь решающее слово должен сказать президент, который принимает Бабиша во вторник на Пражском граде.
"Мы протестуем против того, чтобы правительство нашей страны возглавлял человек, подозреваемый в мошенничестве, а также обвиненный в сотрудничестве с органами госбезопасности при социализме. Хотим, чтобы президент назначил премьером другого политика из движения ANO, иначе формирование кабинета будет тянуться бесконечно. Министры должны работать, а не думать о том, останутся ли они на своих постах через неделю или через три месяца", — сказал Минарж.
В ходе митингов более чем в 20 городах страны их участники подписывают петиции против участия Бабиша в правительстве, которые затем будут переданы в Пражский град.
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