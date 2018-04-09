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Бабиш впервые допустил, что правительство Чехии может возглавить не он
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Бабиш впервые допустил, что правительство Чехии может возглавить не он 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПРАГА, 9 апр — РИА Новости. Исполняющий обязанности чешского премьера и лидер движения ANO Андрей Бабиш в разговоре с журналистами в понедельник впервые допустил возможность того, что новое правительство республики, о формировании которого сейчас идут переговоры, может возглавить иной политик, нежели он.
Во вторник Бабиш приглашен для разговора об этом к президенту республики Милошу Земану.
"Если господин президент скажет мне, что готов назначить премьером (замглавы движения ANO) Рихарда Брабеца, я буду уважать это решение", — сказал Бабиш.
При этом он напомнил, что ранее Земан дал ему время на формирование кабинета до конца июня.
Возглавляемое долларовым миллиардером Бабишем движение ANO с большим отрывом от других партий выиграло в октябре 2017 года выборы в парламент, и Земан поручил Бабишу формирование правительства. Однако лидеры остальных вошедших в парламент партий отказались вести с Бабишем переговоры о составлении правительства, поскольку полиция ведет в отношении миллиардера расследование, подозревая его в незаконном получении на одну из своих компаний субсидии Евросоюза в размере 2 миллионов евро.
Созданное Бабишем правительство меньшинства из представителей его движения и беспартийных экспертов не получило в конце января вотума доверия в парламенте. Провалились и его переговоры о коалиции с лидерами социал-демократов, которые, соглашаясь на премьерство для Бабиша, настаивали при этом на получении для своих сторонников поста во главе МВД или минфина, чтобы контролировать ход полицейского расследования. Однако Бабиш на это не пошел.
В результате ситуация вернулась к ноябрю прошлого года, когда Бабиш впервые оказался на переговорах один против всех. Теперь свое решающее слово должен сказать президент республики. Единственным вариантом для выхода из тупика местные политики и СМИ считают назначение новым премьером другого представителя движения ANO, поскольку возможные досрочные выборы в парламент, согласно результатам опросов, принесли бы сейчас те же самые итоги, что и полгода назад.
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