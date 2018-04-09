«Уральские авиалинии» дарят весенние скидки

Авиакомпания «Уральские авиалинии» представила выгодное предложение на весенние рейсы из Самары в Тель-Авив. С 9 по 30 апреля 2018 года при покупке билетов на сайте перевозчика действует скидка 7%. Акция распространяется на вылеты с 11 апреля по 30 мая, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Тель-Авив никогда не спит и носит неофициальный статус одной из лучших столиц клубной жизни. Практически круглый год в Израиле прекрасная погода, которая позволяет отдыхать на пляжах, осматривать достопримечательности, гулять по базарам, посещать клубы, рестораны и культурные мероприятия.

27 апреля стартует Иерусалимская велогонка GFNY, стать участником которой может любой желающий. А в начале мая в Галилее пройдет традиционный фестиваль фолка и блюза «Лестница Иакова». Дважды в год — весной и зимой — праздник народной музыки собирает ценителей британского и американского фолка, кантри и блюза со всего мира.

"Уральские авиалинии" — одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. В 2017 году ее услугами воспользовались 8 000 474 человека. География полетов «Уральских авиалиний» насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот состоит из 44 самолетов европейского концерна Airbus (24 А320, 13 А321 и 7 А319).