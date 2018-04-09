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Глава «Ростелекома» предложил рассмотреть идею о локализации производства оборудования сетей 5G в России
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Глава «Ростелекома» предложил рассмотреть идею о локализации производства оборудования сетей 5G в России 

Агентство «Москва» 1 час назад
Локализация производства оборудования для сетей 5G необходима для развертывания сетей на территории России, сообщил журналистам президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.
«Мне кажется, в преддверии создания сетей пятого поколения существуют требования к локализации, частичной может быть, производства этого оборудования на территории РФ. Мы видим, что такие подходы существуют, они объективны и в том числе с возможностью раскрытия соответствующего программного обеспечения, чтобы защитить защиту интересов пользователей в России», — отметил М. Осеевский.
В свою очередь глава министерства связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил, что его ведомство поддерживает данные инициативы.
«Мы полностью поддерживаем (идею — прим. Агентства «Москва»). Напомню, что на совещании по развитию микроэлектроники 20 марта, в том числе как раз такого рода проект активно обсуждался», — подчеркнул он.
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