Глава «Ростелекома» предложил рассмотреть идею о локализации производства оборудования сетей 5G в России

Локализация производства оборудования для сетей 5G необходима для развертывания сетей на территории России , сообщил журналистам президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский

«Мне кажется, в преддверии создания сетей пятого поколения существуют требования к локализации, частичной может быть, производства этого оборудования на территории РФ. Мы видим, что такие подходы существуют, они объективны и в том числе с возможностью раскрытия соответствующего программного обеспечения, чтобы защитить защиту интересов пользователей в России», — отметил М. Осеевский.