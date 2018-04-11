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Минфин за сутки раздумал покупать валюту
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Минфин за сутки раздумал покупать валюту 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: Lenta.ru
Министерство финансов менее чем за сутки поменяло планы по покупке иностранной валюты. Ведомство решило повременить с закупкой, чтобы не влиять на рынок, сказал глава Минфина Антон Силуанов. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам министра, после новых санкций США на валютном рынке наблюдается волатильность, Минфин вместе с ЦБ определит сроки возобновления закупок валюты «в зависимости от ситуации». Вместе с тем, 10 апреля Силуанов говорил, что министерство не планирует менять механизм покупки валюты в связи с санкциями, передавал ТАСС.
С 6 апреля по 8 мая ведомство планировало купить валюту на 240 миллиардов рублей, ежедневный объем эквивалентен 11,5 миллиарда рублей. При этом, как следует из статистики ЦБ, регулятор не производил закупки для Минфина 10 апреля, когда курс рубля по отношению к мировым валютам заметно упал.
Курс доллара 11 апреля превысил 65 рублей впервые с ноября 2016 года, евро поднялся выше 80 рублей впервые с марта того же года.
Российская валюта продолжает обвал на фоне введенных Вашингтоном ограничительных мер в отношении российских олигархов, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний. Ослабление национальной валюты сопровождается падением российских биржевых индексов, а также котировок ценных бумаг многих российских компаний.
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