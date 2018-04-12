Минфин России не будет пока менять планы по покупке валюты

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что его ведомство не намерено пересматривать месячный объем валютных операций. Об этом он сказал в эфире канала «Россия 24».

В данном вопросе Минфин намерен координировать свои действия с Центральным банком и придерживаться принципов разумности. «ЦБ как наш агент будет покупать (валюту) в зависимости от складывающейся ситуации», — пояснил он.

В планах Минфина, которые заявлялись ранее, были покупки валюты на внутреннем рынке на сумму в 11,5 миллиарда рублей с 6 апреля по 8 мая этого года.