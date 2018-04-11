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Минфин не намерен пересматривать месячный объем покупок валюты
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Минфин не намерен пересматривать месячный объем покупок валюты 

Газета.Ru 15 часов назад
Фото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что министерство пока не намерено пересматривать месячный объем операций по покупке валюты. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Мы с Центральным банком вместе скоординируемся. Пока мы не планируем изменений. ЦБ как наш агент будет покупать валюту в зависимости от складывающейся ситуации. Конечно, если сейчас спрос идет на валюту, зачем нам его дополнительно подогревать? Поэтому будем действовать, исходя из принципов разумности", — сказал Силуанов.
Ранее сообщалось, что Минфин в среду, 11 апреля, не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ).
По данным Bloomberg, это первый отмененный Минфином аукцион ОФЗ с августа 2015 года.
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