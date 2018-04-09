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Ветеран войны испек и передал пасхальные угощения депутату Мосгордумы Павлу Поселёнову
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Ветеран войны испек и передал пасхальные угощения депутату Мосгордумы Павлу Поселёнову 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
В преддверии светлого праздника Пасха ветеран Великой Отечественной войны Виктор Михайлович Башилов вместе со своими родными испек и передал пасхальные угощения депутату Мосгордумы Павлу Поселёнову.
"Пасхальные" куличи депутату передал его помощник Роман Гудяков. 31 марта партийцы Западного округа Москвы поздравляли Виктора Михайловича с 90-летием. К поздравлениям также присоединился и депутат Мосгордумы Павел Поселёнов. Именно тогда у ветерана появилось желание в знак благодарности поздравить депутата в приближающийся христианский праздник.
"Нам с Виктором Михайловичем очень приятно внимание со стороны партийцев Можайского района — во все важные для нас даты мы получаем от них поздравления и с нетерпением ждем в гости. Отдельное спасибо Яне Капитоновой и Павлу Поселёнову", — отметила Лариса Михайловна, жена ветерана, которая помогала в приготовлении пасхальных угощений.
"Очень было приятно принимать и дарить от «Почетного жителя» района весеннее настроение, угощения, получилась такая теплая, доброжелательная встреча. Я считаю, что традиция партийцев района и депутата Мосгордумы Павла Поселёнова — дарить в праздник весенние куличи, становится хорошей традицией всех жителей нашего", — рассказала Яна Капитонова.
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