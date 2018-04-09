Хромает и не разговаривает после инсульта: тюменская полиция ищет мужчину

Тюменской области разыскивают жителя поселка Винзили, который ушел из дома в прошлый четверг, 5 апреля, и до сих пор не вернулся. Алексей Перевозкин 1978 года рождения ранее никогда не пропадал. Родственники предполагают, что он может находиться в беспомощном состоянии. Мужчина ушел из дома утром 5 апреля. В этот же день в районе обеда его видели на перекрестке улиц Осипенко и Профсоюзной в Тюмени . После перенесенного инсульта житель поселка Винзили страдает нарушением речи и хромает, — рассказала 72.ru Светлана Новик , руководитель пресс-службы УМВД России по Тюменской области. По словам родных, Алексей Перевозкин не может говорить. Его приметы: на вид 40 лет, рост 180 см., славянской внешности, среднего телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза серого цвета.

Особые приметы: хромает, не разговаривает (после инсульта), на кисти правой руки татуировка с надписью «МАРИНА».

Был одет: куртка короткая, на замке, красно-белого цвета, джинсы синего цвета, кроссовки темно-синего цвета, кепка кожаная с козырьком, футболка светлая, на шее серебряная цепочка с крестиком, на левой руке серебряное кольцо с надписью «Спаси и сохрани». Всех кому что-либо известно о местонахождении Алексея Перевозкина, просят сообщить в управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефону (3452) 793 525, 793 381, 793 727, 793 130, 793 638, 793 932, дежурная часть 793 023 или 02.

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