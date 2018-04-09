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В Волгограде выявили факт мошенничества при проведении капремонта домов
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В Волгограде выявили факт мошенничества при проведении капремонта домов 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества при проведении капитального ремонта домов №117 и 119, расположенных по проспекту Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» заключил с генподрядчиком договоры на обновление многоэтажек. Однако последний выполнил свои обязанности некачественно. Так, во время ремонта кровли домов были завышены виды и объемы проведенных работ. Подрядчик не установил защитные устройства на вентиляционные шахты и металлические ограждения крыш и не только. Кроме того, при ремонте кровли использовались низкокачественные стройматериалы по завышенной цене. В результате регоператор необоснованно перечислил подрядчику 500 000 рублей. Районная прокуратура взяла ход расследования дела на контроль.
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