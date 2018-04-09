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Горнолыжные курорты Южного Урала предлагают закрыть сезон в купальных костюмах
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Горнолыжные курорты Южного Урала предлагают закрыть сезон в купальных костюмах 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Перед закрытием сезона горнолыжные курорты Челябинской области решили устроить большие музыкальные вечеринки. Этот год для любителей горных лыж выдался сложным. Малое количество снега заставляло напрягаться не только тех, кто катался на склонах, но и тех, кто за ними следил. Сейчас горнолыжки начали объявлять о закрытии сезона, правда, некоторые оставляют на его концовку самое вкусненькое. Так ГЛК «Аджигардак» сообщает, что поставит точку в сезоне 14 апреля ярким мероприятием #bikinisnowtour2018. В этот день на склонах можно будет увидеть девушек в купальниках на лыжах и сноубордах.
Прекрасными видами готовы порадовать и на склонах ГЛЦ «Банное» (он более известен нам, как «Абзаково»).
— У нас вплоть до 14 апреля каждый желающий сможет прокатиться абсолютно бесплатно! Однако для этого на склон необходимо выйти в купальнике, — подчеркивают организаторы.
В эти же дни закрывает сезон и Центр активного отдыха «Евразия» (г. Куса). Последний раз со склонов можно будет съехать 14-15 апреля. А вот в «Солнечной долине» зимний сезон обещают протянуть вплоть до дня рождения Владимира Ильича Ленина — 22 апреля!
До окончания закрытия трасс остаются считанные дни, поэтому любители активного отдыха могут смело выбирать купальные костюмы и весело прощаться с горнолыжными склонами до следующего сезона.
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