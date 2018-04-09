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Творческие коллективы района выступят на Хорошевском шоссе
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Творческие коллективы района выступят на Хорошевском шоссе 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Концертная программа «Поехали!», посвященная празднованию Дня космонавтики пройдет в филиале «Хорошевский» территориального центра соцобслуживания «Беговой» в среду, 11 апреля. На сцену выйдут творческие коллективы центра.
— Наши артисты подготовили песни и стихи о значимом событии в истории нашей страны, — отметили в администрации.
Также будет организовано совместное чаепитие.
Мероприятие начнется в 12.00. Вход свободный, предварительной регистрации не требуется. Напомним, что филиал «Хорошевский» территориального центра соцобслуживания «Беговой» расположен по адресу Хорошевское шоссе, дом 82 (станция метро «Полежаевская»). (то)
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