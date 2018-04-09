Творческие коллективы района выступят на Хорошевском шоссе

Концертная программа «Поехали!», посвященная празднованию Дня космонавтики пройдет в филиале «Хорошевский» территориального центра соцобслуживания «Беговой» в среду, 11 апреля. На сцену выйдут творческие коллективы центра.

— Наши артисты подготовили песни и стихи о значимом событии в истории нашей страны, — отметили в администрации.

Также будет организовано совместное чаепитие.

Мероприятие начнется в 12.00. Вход свободный, предварительной регистрации не требуется. Напомним, что филиал «Хорошевский» территориального центра соцобслуживания «Беговой» расположен по адресу Хорошевское шоссе, дом 82 (станция метро «Полежаевская»). (то)