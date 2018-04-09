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Коган: 30 июня планируем начать дегазацию полигона «Лесная»
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Коган: 30 июня планируем начать дегазацию полигона «Лесная» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
На данный момент на участке проходят работы по монтажу системы активной дегазации. По словам министра, специалисты пробурили уже 20 скважин для сбора свалочного газа и сделали их обвязку.
Для исключения утечки оголовки скважин изолировали геосинтетическими материалами.
Помимо этого Коган поручил увеличить объем чистых грунтов для пересыпки и разработать дорожную карту дегазации второй карты полигона.
Сейчас на участке завершается монтаж аппаратно-программного комплекса контроля и управления размещением отходов, который впоследствии подключат к единой автоматизированной информационной системе «АИС „Отходы“.
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