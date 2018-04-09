Коган: 30 июня планируем начать дегазацию полигона «Лесная»

На данный момент на участке проходят работы по монтажу системы активной дегазации. По словам министра, специалисты пробурили уже 20 скважин для сбора свалочного газа и сделали их обвязку.

Для исключения утечки оголовки скважин изолировали геосинтетическими материалами.

Помимо этого Коган поручил увеличить объем чистых грунтов для пересыпки и разработать дорожную карту дегазации второй карты полигона.

Сейчас на участке завершается монтаж аппаратно-программного комплекса контроля и управления размещением отходов, который впоследствии подключат к единой автоматизированной информационной системе «АИС „Отходы“.