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Одному из самолетов «Аэрофлота» присвоят имя Хворостовского
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Одному из самолетов «Аэрофлота» присвоят имя Хворостовского 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Минтрансе согласовали вопрос о присвоении одному из самолетов "Аэрофлота" имени российского оперного певца Дмитрия Хворостовского, написал в своем Facebook зампред комитета по обороне Юрий Швыткин (ЕР).
Выдающийся баритон Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни.
"Пришло очередное подтверждение. Положительный ответ за подписью министра транспорта Российской Федерации о том, что вопрос о присвоении одному из воздушных судов авиакомпании «Аэрофлот» имени выдающегося российского оперного певца Дмитрия Хворостовского согласован", — сообщил депутат.
К своему посту парламентарий прикрепил скан письма, которое пришло на его имя из Минтранса.
"По запросу Минтранса России ПАО «Аэрофлот» представлена информация о том, что авиакомпанией принято положительное решение о присвоении пассажирскому самолету ПАО «Аэрофлот» имени выдающегося оперного певца, народного артиста РФ Дмитрия Александровича Хворостовского", — говорится в тексте письма.
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