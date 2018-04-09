Одному из самолетов «Аэрофлота» присвоят имя Хворостовского

Выдающийся баритон Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни.

"Пришло очередное подтверждение. Положительный ответ за подписью министра транспорта Российской Федерации о том, что вопрос о присвоении одному из воздушных судов авиакомпании «Аэрофлот» имени выдающегося российского оперного певца Дмитрия Хворостовского согласован", — сообщил депутат.

К своему посту парламентарий прикрепил скан письма, которое пришло на его имя из Минтранса.

"По запросу Минтранса России ПАО «Аэрофлот» представлена информация о том, что авиакомпанией принято положительное решение о присвоении пассажирскому самолету ПАО «Аэрофлот» имени выдающегося оперного певца, народного артиста РФ Дмитрия Александровича Хворостовского", — говорится в тексте письма.