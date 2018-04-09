В «Уфаводоканале» рассказали о мерах очистки воды в период паводка

На оперативке в мэрии 9 апреля о подготовке объектов водоснабжения и водоотведения в городе в период весеннего паводка рассказал генеральный директор МУП «Уфаводоканал» Аскар Файзуллин.

По его словам, подготовка ведётся с февраля месяца текущего года. Определён перечень объектов, которые могут находиться в зонах затопления.

Аскар Файзуллин сообщил, что при уровне реки Уфы 8 метров 80 см в зону возможного затопления попадают 220 скважин «Уфаводоканала» и подъездные дороги к ним, также около 66 км водопроводных сетей и 766 водопроводных колодцев, и около 1 км канализационных сетей и 9 канализационных колодцев.

Гендиректор «Уфаводоканала» рассказал, что в паводок проведена герметизация скважин, попадающих в зону затопления, проверено техническое состояние очистных сооружений и систем обеззараживания питьевой воды и сформирован необходимый резерв реагентов. Кроме того, предприятие организовало контроль качества воды водоёмов и резервуаров с чистой водой, и провело проверку технического состояния сетей водопровода и канализации.

По словам Файзуллина, к 30 марта план по подготовке был выполнен на 100%. Финансирование составило 13,4 млн рублей. В завершении доклада директор предприятия отметил, что во время паводка в 3 раза увеличилась периодичность лабораторного контроля по составу воды. Фенол и нефтепродукты определяются ежедневно в нескольких точках. Также дополнительно к плану выполняется около 15 тысяч анализов в 1700 пробах. Выслушав доклад, мэр Уфы Ирек Ялалов поинтересовался у выступающего: «Качество питьевой воды будет гарантированно нашим уважаемым уфимцам?». На что гендиректор «Уфаводоканала дал положительный ответ.

Кроме того, градоначальник призвал не верить горожан фейковым новостям от СМИ и социальных сетей о плохом качестве уфимской воды.