Руководитель «Уфаводоканала» развеял слухи о некачественной питьевой воде

Половодье не повлияет на качество питьевой воды в уфимских квартирах, пообещали в руководстве «Уфаводоканала».

В Уфе в зону возможного затопления, со слов гендиректора муниципального предприятия Аскара Файзуллина, при уровне реки Уфы в 880 сантиметров могут попасть 220 скважин и подъездные дороги к ним; около 66 километров водопроводных сетей, 766 водопроводных колодцев; около 1 километра канализационных сетей и девять канализационных колодцев.

Специалисты осмотрели скважины уфимских водозаборов и их герметичность, а также подготовили системы обеззараживания воды.

Во время паводка контролировать качество питьевой воды будут в три раза чаще. В лабораториях выполняют анализ загрязнителей более 300 наименований, в том числе фенол, нефтепродукты, хлорированные углеводороды.

— По опыту прошлых лет за период паводка дополнительно к плану работы в штатном режиме выполняется около 15 тысяч анализов в 1 700 пробах, — сказал Аскар Файзуллин.

Глава администрации Ирек Ялалов в свою очередь сравнил «Уфаводоканал» с огромным заводом по производству чистой питьевой воды.

— Качество питьевой воды соответствует всем нормативам. Даже в сложный период половодья горожане будут обеспечены чистой питьевой водой, — сказал сити-менеджер.

Ирек Ялалов предупредил, чтобы жители Уфы не верили недостоверной информации, которую распространяют в соцсетях и через мессенджеры.

— За последние два года мы дважды были подвергнуты информационной атаке по поводу качества питьевой воды. Слухи не подтвердились, однако вызвали волнение у горожан, — сказал мэр.