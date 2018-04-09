«У нас нет защиты»: челябинцы устроили забастовку против высотки в их дворе

Днём в понедельник, 9 апреля, жители домов на улице Каслинской и Калинина вышли на забастовку, чтобы отстоять свой двор от уплотнительной застройки. По проекту на этом месте должна появиться девятиэтажка с двумя подъездами и парковкой. Но челябинцы не пускают застройщика на площадку. Двор, где ООО СК «Высотник» планирует возвести дом, окружают старые пятиэтажки — дома № 17 и № 19 на Калинина, а также дома № 56 и № 56а на Каслинской. В июле прошлого года людям удалось отстоять двор от застройки. Администрация Челябинска отменила ранее выданное компании разрешение на строительство, но застройщик оспорил это решение в арбитражном суде. Жители бастуют против стройки После этого жители развернули палатку во дворе, чтобы не пустить спецтехнику на площадку. В апреле строители вновь попытались зайти на площадку, но опять встретили активное сопротивление людей, которые не позволили рабочим установить забор.

— Почему разрешение на строительство чиновники выдают в кабинетах? — возмущается жительница дома №17 на улице Калинина. — Почему согласовывали в кабинетах, но не спросили жителей соседних домов? Пусть они приедут сюда и увидят, как на этом лоскуточке земли можно построить девятиэтажку. Наши окна будут выходить на окна соседей — от подъезда до будущего дома всего пять метров. Наши дети лишатся детской и спортивной площадки. И дорогу к стройке они между нашими домами хотят устроить. Как вы себе это представляете? Мы тут будем задыхаться от пыли и шума со стройки. Получается, наши права нарушают, а у нас нет никакой защиты.

При этом все документы у застройщика, как оказалось, в порядке. На сайте компании в свободном доступе можно найти разрешение на строительство, решение суда о том, что компания может продолжать работы, и другие документы.

— Мы неоднократно искали диалога с жителями, — рассказал 74.ru исполнительный директор ООО «Высотник» Даниил Черепанов. — Было совещание с участием администрации города и инициативной группы жителей. Мы показывали документы и проект дома. В КУИЗО подтвердили, что мы добросовестные арендаторы, которые постоянно оплачивают аренду земли. Причин для расторжения договора с нашей компанией нет. Из-за судебные споров разрешение на строительство нам продлили, так как мы не могли начать работы вовремя из-за не зависящих от нас причин. Проект учёл все нормативы по благоустройству, парковочным местам, инсоляции. Но жители нас не хотят слышать.

В компании-застройщике также подчеркнули, что не смогут ввести дом в эксплуатацию, пока не благоустроят двор — установят две новые спортплощадки, расширят дорогу и за свой счёт озеленят двор.

Первую попытку застроить эту территорию компания предприняла ещё в 2006 году. Тогда на этом месте хотели возвести 16-этажку с одним подъездом и подземной парковкой. Жители стали протестовать, и разрешение на строительство мэрия отозвала.