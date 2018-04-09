Самарских допризывников будут готовить к армии в зональных центрах

Муниципалитетам работу по формированию центров нужно завершить до 1 июля этого года, но большинство из них уже фактически созданы.

"В стране в этом направлении сделано уже много и нам есть с кого брать пример. При желании можно ознакомиться с опытом других регионов", — отметил врио заместителя председателя правительства Самарской области — руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Юрий Иванов