Эксперты проверят уровень шума на реконструкции кинотеатра «Киргизия» в Москве

Мосгосстройнадзор проверит уровень шума в ходе работ по реконструкции кинотеатра «Киргизия» на востоке Москвы , кроме того, на этой неделе эксперты проведут проверки еще почти 40 объектов, которые строят или реконструируют в столице, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Мосгосстройнадзор совместно со специалистами Центра экспертиз (ЦЭИИС) проверит уровень шума на строительстве многофункционального общественного центра «Киргизия» на месте одноименного кинотеатра по адресу: Зеленый проспект, дом 81 (ВАО)», — сообщил председатель комитета государственного строительного надзора столицы Олег Антосенко

После реконструкции в четырехэтажном здании появится шесть современных кинозалов, а также магазины продовольственных и промышленных товаров, кафе и фудкорт. Эксперты ЦЭИИС замерят уровень шума на территории жилых домов, прилегающих к стройке. В случае превышения предельно допустимого уровня шума застройщик проведет необходимые работы по шумопонижению.

Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с Центром экспертиз проверит 39 объектов строительства, выполнит 353 исследования.

Среди проверяемых объектов: детские сады на 220 и 350 мест в районе деревни Николо-Хованское в новой Москве и в квартале 6 района Некрасовка, апарт-отель на Покровском бульваре, владение 5, строения 1, 2 в районе Басманный, гостиница с апартаментами в Электрическом переулке, владение 10, строение 1 в Пресненском районе, торгово-гостиничный комплекс на пересечении улиц Поляны и Аллея Витте в Южном Бутове, физкультурно-оздоровительный комплекс на Белореченской улице, владение 2 (микрорайон 39Б) в Люблино, кабельный коллектор от ТЭЦ-21 на севере и северо-востоке Москвы, а также новостройки по программе реновации жилого фонда в районах Дмитровский и Проспект Вернадского.

Качество работ проверят на строительстве дороги Солнцево — Бутово — Видное . Кроме того, специалисты проверят ход строительства Калининско-Солнцевской и Кожуховской линий метро.

«Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых и социальных объектах. По результатам проверок Центр экспертиз передаст официальные заключения в Мосгосстройнадзор для принятия дальнейших мер в случае необходимости», — отметил Антосенко.