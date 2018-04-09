В 2017 году компания «Алибаба» создала более 36,8 млн рабочих мест

Пекин, 9 апреля / Синьхуа / — В 2017 году китайский гигант электронной торговли «Алибаба» создал более 36,8 млн рабочих мест за счет своей обширной розничной экосистемы. Об этом говорится в докладе Народного университета Китая

Такие торговые платформы «Алибаба», как Таобао и Тmall, охватывают более 500 млн потребителей и создали примерно 14,05 млн рабочих мест в 2017 году, отмечается в докладе.

Согласно докладу, такие отрасли розничной продажи, как одежда и текстиль, товары домашнего обихода и бытовые электроприборы, предоставили наибольшее количество рабочих мест.

Набирающая обороты розничная онлайн-торговля также способствовала росту спроса на специалистов в таких секторах, как научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки /R&D/, дизайн, производство и логистика, в которых в совокупности было создано около 22,76 млн рабочих мест.

В четвертом квартале прошлого года объем доходов «Алибаба» вырос на 56 проц. в годовом выражении. -0-