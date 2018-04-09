В детских библиотеках Волгограда пройдет акция «БиблиоСумерки»

Волгоградские детские библиотеки 20 апреля проведут акцию «Библиотечные сумерки», посвященную предстоящему в этом году Чемпионату мира по футболу.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, читатели смогут посетить «Волшебную страну фантазеров», побывать «На планете футбола», пройтись «По футбольному Волгограду », собрать библиопазлы «Загадочные истории в разных форматах». В турнире знатоков спорта ребятам предстоит ответить на вопросы викторины «Путь футбольного мяча».

Гостей праздника ждет выступление команды по черлидингу и чир-спорту и встреча с известным футбольным комментатором Дмитрием Кауновым.

Мероприятие будет проходить в Центральной городской детской библиотеке по улице Ленина,6 и в филиалах — №3 по улице Козловской,37а; №5 — Кирова,132; №7 — Дегтярева,25; №8 — Штеменко,50; №10 — проспекту Университетскому,25; №18 — бульвару Энгельса,8.

По данным пресс-службы мэрии, в 2017 году читателями библиотек стали более 150 000 человек, а общее количество посещений составило более одного миллиона.

Всероссийская акция будет проходить с 18:00 до 20:00.