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В детских библиотеках Волгограда пройдет акция «БиблиоСумерки»
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В детских библиотеках Волгограда пройдет акция «БиблиоСумерки» 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградские детские библиотеки 20 апреля проведут акцию «Библиотечные сумерки», посвященную предстоящему в этом году Чемпионату мира по футболу.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, читатели смогут посетить «Волшебную страну фантазеров», побывать «На планете футбола», пройтись «По футбольному Волгограду», собрать библиопазлы «Загадочные истории в разных форматах». В турнире знатоков спорта ребятам предстоит ответить на вопросы викторины «Путь футбольного мяча».
Гостей праздника ждет выступление команды по черлидингу и чир-спорту и встреча с известным футбольным комментатором Дмитрием Кауновым.
Мероприятие будет проходить в Центральной городской детской библиотеке по улице Ленина,6 и в филиалах — №3 по улице Козловской,37а; №5 — Кирова,132; №7 — Дегтярева,25; №8 — Штеменко,50; №10 — проспекту Университетскому,25; №18 — бульвару Энгельса,8.
По данным пресс-службы мэрии, в 2017 году читателями библиотек стали более 150 000 человек, а общее количество посещений составило более одного миллиона.
Всероссийская акция будет проходить с 18:00 до 20:00.
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