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Опубликованы основные выводы Российского инвестиционного форума
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Опубликованы основные выводы Российского инвестиционного форума 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Информационно-аналитическая система Фонда «Росконгресс» представила новый продукт — «Выводы Российского инвестиционного форума — 2018». Материал подготовлен информационным партнером проекта — агентством ТАСС и опубликован на официальном сайте Российского инвестиционного форума — 2018. Он содержит основные выводы публичных дискуссий форума, который прошел с 15 по 16 февраля в Сочи.
Новый сервис разделен на шесть тематических блоков: «Развитие инфраструктуры», «Развитие производства», «Развитие рынков», «Развитие человеческого капитала», «Развитие управления» и «Цифровизация». Для удобства пользователей каждый раздел содержит лаконичное описание сути полемики, проблемы и предложения по их решению.
Напомним, информационно-аналитическая система «Росконгресс» была впервые представлена на Российском инвестиционном форуме 13 февраля 2018 года. Агентство ТАСС обеспечивало комплексную информационную поддержку мероприятия и выступало его официальным фотохост-агентством. В дни работы форума его гости и участники также смогли воспользоваться специальным информационным сервисом ТАСС и Фонда «Росконгресс» — Summary, содержащим краткое аналитическое обобщение большинства содержательных дискуссий форума за прошедший день.
Подробно ознакомиться с выводами Российского инвестиционного форума — 2018 можно на сайте rusinvestforum.org.
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