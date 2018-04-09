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Благотворительный забег в поддержку больного подростка из Ступино пройдет в Парке Горького 22 апреля
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Благотворительный забег в поддержку больного подростка из Ступино пройдет в Парке Горького 22 апреля 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Седьмой благотворительный забег, организованный фондом помощи тяжелобольным детям «Линия жизни», пройдет в Парке Горького 22 апреля 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.
«На забеге 22 апреля участники будут помогать Зелепукину Ивану 2005 г. рождения. Он живет в Ступино (Московская область). Диагноз ребенка — остеосаркома дистального отдела правой бедренной кости. Для проведения органоспасающей операции Ивану требуется онкологический раздвижной эндопротез. Его стоимость составляет 2,6 млн руб.», — говорится в сообщении.
Принять участие в забеге смогут все желающие независимо от уровня физической подготовки. Для участников от семи до 14 лет будет возможность попробовать свои силы в забеге на 1 км, для участников от 15 лет и старше организованы забеги на двух дистанциях: 5 км и 10 км.
Как уточнили в пресс-службе, каждый год в благотворительном забеге участвуют не менее 2 тыс. человек.
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