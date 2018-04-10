22 апреля в Парке Горького состоится благотворительный Забег 5275 фонда «Линия жизни»

Москва , 10 апреля 2018 г. 22 апреля 2018 года в Парке Горького стартует 7-й благотворительный забег фонда «Линия жизни». Принять участие в забеге смогут все желающие с самым разным уровнем подготовки. Присоединиться к спортивному празднику можно всей семьей. Для самых юных участников от 7 до 14 лет будет возможность попробовать свои силы в забеге на 1 км. Для участников от 15 лет и старше организованы забеги на двух дистанциях: 5 и 10 км.

Каждый год в благотворительном забеге участвуют не менее 2000 человек. Забег 5275 объединяет людей ради помощи тяжелобольным детям. Все участники мероприятия смогут приобщиться к активному образу жизни, попробовать свои силы на разных дистанциях и помочь подопечному фонда вернуться к здоровой жизни.

На забеге 22 апреля участники будут помогать Зелепукину Ивану 2005 г. р. Он живет в городе Ступино Московская область . Диагноз ребенка — остеосаркома дистального отдела правой бедренной кости. Для проведения органоспасающей операции Ивану требуется онкологический раздвижной эндопротез. Его стоимость составляет 2,6 млн рублей.

Фонд «Линия жизни» сотрудничает с высокотехнологичной платформой Russia Running, через которую проходит регистрация участников. У каждого спортсмена есть свой личный кабинет, где можно не только отслеживать свои достижения, но также скачать фотографии, видео-финиш и получить сертификат участника. В базовом комплекте за пожертвование в размере от 1400 рублей все участники получат бандану и стартовый номер. Для всех финишеров приготовлены памятные медали, а для победителей на дистанциях — кубки и памятные призы от фонда и партнеров.

Регистрация на забег осуществляется здесь:

https://russiarunning.com/event/Zabeg5275−2018

По сложившейся традиции партнер Забега 5275 — фонд «Пища жизни» — после финиша накормит всех участников горячим обедом и своим фирменным травяным чаем. Всё это было бы невозможно без участия компаний компаний X5 Retail Group и «Водовоз».

Также для участников забега компания «Белая дача» подготовит вкусные и полезные снеки, а компания Nestle угостит всех шоколадками. Призы победителям предоставит "Альфа-Банк" . Официальный страховщик мероприятия — компания «АльфаСтрахование»

Место проведения забега: Москва, Парк Горького, начало Пушкинской набережной.

Дата проведения забега: 22 апреля 2018 года.

Старт на 1 км состоится в 10:00, а самый массовый старт на дистанции 5 и 10 км — в 11:00.