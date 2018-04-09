Около 4 млн рублей заплатит центр робототехники Удмуртии за ограничение конкуренции 

Ижевск. Удмуртия. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд назначил ООО «Республиканский центр робототехники» Удмуртии штраф 3,8 млн рублей за ограничение конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба управления ФАС по Удмуртской Республике.
Установлено, что в 2016 году заявки на участие в закупках, которые проводил Ижевский государственный технический университет имени Михаила Калашникова, от лица центра робототехники подавали сотрудники самого университета.
В результате этих действий общество заключало договоры с учебным заведением по начальной максимальной цене закупки. Совместные действия привели к ограничению конкуренции и предоставлению преимущества республиканскому центру. Ранее центр не согласился с решением регионального УФАС и обжаловал постановление в Арбитражный суд Удмуртии. Суд не нашел оснований для удовлетворения заявления, после чего общество подало апелляционную жалобу в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.