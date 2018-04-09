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Около 4 млн рублей заплатит центр робототехники Удмуртии за ограничение конкуренции
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Около 4 млн рублей заплатит центр робототехники Удмуртии за ограничение конкуренции 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд назначил ООО «Республиканский центр робототехники» Удмуртии штраф 3,8 млн рублей за ограничение конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба управления ФАС по Удмуртской Республике.
Установлено, что в 2016 году заявки на участие в закупках, которые проводил Ижевский государственный технический университет имени Михаила Калашникова, от лица центра робототехники подавали сотрудники самого университета.
В результате этих действий общество заключало договоры с учебным заведением по начальной максимальной цене закупки. Совместные действия привели к ограничению конкуренции и предоставлению преимущества республиканскому центру. Ранее центр не согласился с решением регионального УФАС и обжаловал постановление в Арбитражный суд Удмуртии. Суд не нашел оснований для удовлетворения заявления, после чего общество подало апелляционную жалобу в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.
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