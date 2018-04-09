Около 4 млн рублей заплатит центр робототехники Удмуртии за ограничение конкуренции

Ижевск. Удмуртия . Семнадцатый арбитражный апелляционный суд назначил ООО «Республиканский центр робототехники» Удмуртии штраф 3,8 млн рублей за ограничение конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба управления ФАС по Удмуртской Республике.

Установлено, что в 2016 году заявки на участие в закупках, которые проводил Ижевский государственный технический университет имени Михаила Калашникова, от лица центра робототехники подавали сотрудники самого университета.