Утверждены пять «дорожных карт» Национальной технологической инициативы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил «дорожные карты» Национальной технологической инициативы (НТИ), выполнение которых рассчитано до 2035 года. Об этом он сообщил на встрече с вице-премьерами, сообщает ТАСС

«Я подписал пять распоряжений об утверждении дорожных карт по реализации направлений (национальной технологической инициативы). Эти направления — TechNet, AutoNet, MariNet, NeuroNet и AeroNet. В документах утвержден детальный план мероприятий по исполнению этих карт. Все они будут реализовываться поэтапно, начиная уже с этого года. Уже реализация пошла и на достаточно длительную перспективу, по 2035 год», — рассказал премьер.

Для каждого этапа реализации программ установлены цели, сроки исполнения и ответственные органы власти. «Уже начата работа, она, кстати сказать, очень непростая, по созданию нормативной базы, которая будет стимулировать развитие современных технологий. Здесь, с одной стороны, нельзя увлекаться нормотворчеством, потому что обилие нормативного регулирования подчас приводит к противоположному эффекту, просто затрудняя работу», — добавил Медведев.

«Дорожные карты» НТИ определяют перспективные направления развития технологий. Помимо перечисленных, к девяти рынкам относятся еще EnergyNet, FinNet, FoodNet, HealthNet и SafeNet.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) — долгосрочная комплексная программа, созданная, чтобы обеспечить лидерство российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет.

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